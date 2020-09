Klasisks rudens darbs, ko var paveikt, gan izmantojot grābekli vai dārza vēdeklīti, vai arī – lapu pūtēju! Lapu pūtēja priekšrocības – interesantāks darbs, var strādāt ērtākā pozā – mazāk jānoliecas, kā arī – var savākt lapas no vietām, kur grābeklis ķertos vīteņos, akmeņos, krūmos u.tml. Husqvarna lapu pūtējiem ir īpaši pielāgots dizains, kas saudzē muguru un mazina roku nogurumu.

Ar lapu pūtēju pavisam vienkārši var atbrīvot dārza celiņus un taciņas no gružiem, netīrumiem un kritušām lapām. Lapu pūtējs vienmērīgi izkliedē visas smiltis un gružus zālājā un nomalēs, līdz ar to nav jādomā, kur pēc tam likt savāktos netīrumus. Kā arī – šāds darbs sokas daudz ātrāk, nekā vēzējot slotu.

Vasarā mauriņa pļaušana ieiet ikdienas rutīnā, savukārt rudens pusē tas nedaudz piemirstas, un pēdējās pļaušanas jau sanāk ar pagaru zāli, kas pati tik labi vairs nesamulčējas. Ja tā gadās, tad arī te var palīdzēt lapu pūtējs – ar to var pavisam vienkārši izpūst izkaltušo zāli no mauriņa un savākt vienā kaudzītē.

Ogu krūmi un arī košumkrūmi labi izskatās, ja par tiem rūpējas. Taču ar parastiem rīkiem ir grūti savākt lapas tiešā krūmu tuvumā, bet no pašiem krūmiem – teju neiespējami. Te lapu pūtējs ir neatsverams palīgs, jo ātri var palīdzēt atbrīvot krūmus no kritušajām lapām, nebojājot pašus zarus, kā arī lieki nenovācot zemi no krūmu saknēm.