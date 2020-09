Tas nav sarežģīti. Sarežģīts ir process, lai līdz šim rezultātam nonāktu. Esmu daudz strādājis, lai atrastu atbilstošu attiecību starp skaņu un kustību. Es izmantoju katru pirkstu, ne tikai rokas. Viena skaņdarba ietvaros varu veikt miljoniem izmaiņu. Tajā pašā laikā vēlos, lai skaņa joprojām būtu dabiska. Kad ir pabeigts viss sarežģītais sagatavošanās darbs, varu sākt izbaudīt šo procesu un darīt katrā brīdī tieši to, ko vēlos. Taču nācās attīstīt ne tikai sastrādāšanos ar tehnoloģiju, bet arī saprast, kad tieši to izmantot, lai tā neizjauktu skaņdarba plūdumu. Un vēl es piedomāju, lai tas būtu viegli uztverams arī publikai, jo vēlos dalīties savā muzikālajā piedzīvojumā. Elektroniskās mūzikas izpildītāji mēdz ieurbties savos klēpjdatoros, un publikai nav nekādas pieejas radošajam procesam. Daži, iespējams, pat domā, ka mākslinieks uz skatuves pārbauda savu e-pastu… Ja cilvēki redz, ka paceļu roku un tas izmaina skanējumu, rodas saikne ar notiekošo, interese par šo procesu.

Tas ir ļoti interesants jautājums. Man patīk dalīties ar savām zināšanām, patīk dažādi kopprojekti, taču es parasti atsakos iemācīt kādam tieši to, ko pats daru. Man tas šķiet ļoti subjektīvi, pārāk konkrēti. Tagad gan nākas to darīt, jo universitātē atvērusies arī digitālās mūzikas nodaļa. Tas mani piespiež izdomāt, kā pasniegt savu pieeju elektroniskās mūzikas pasaulei. Tajā pašā laikā jādomā, kā atstāt katram atvērtu viņa individuālo ceļu. Es domāju, ja tu paņemtu manus darbarīkus un es parādītu dažas pamatkustības, tad jau varētu radīt mūziku. Taču beigu beigās katrs noteikti vēlētos radīt tālāk jau pats savu mūziku, nevis spēlēties ar manis radīto. Varbūt pat nav runa par klavierēm. Kādam labāk patiktu to darīt, piemēram, ar vijoli! Tas vēl ir plašs lauks, ko pētīt nākotnē.

Man šķiet, ka ļoti svarīgi ir stāstīt par pašu procesu. Esmu pasniedzis dažas šādas meistarklases, un cilvēkiem parasti ir ļoti interesanti izprast, kā esmu nonācis tur, kur tagad esmu. Sākot no klavieru skanējuma palaišanas caur ģitāras pedāļiem un beidzot ar mūzikas kontrolēšanu ar speciālu cimdu palīdzību. Cilvēkiem ir svarīgi izprast šo radošo ceļu, jo tas var palīdzēt viņiem atrast pašiem savu. Protams, nedaudz arī demonstrēju to, kā mana tehnoloģija darbojas mūzikas procesā. Vienmēr esmu ļoti ieinteresēts uzklausīt arī kāda cita stāstu par tā vai cita mūzikas instrumenta izmantojamības lauka paplašināšanu. Bez manis, protams, ir arī citi pianisti, kuri cenšas paplašināt klavieru skanējumu ar elektronikas palīdzību.

Protams! Es brīnos par mūziķiem, kuri dzelžaini vēlas palikt pie pagātnes vērtībām. It īpaši šī stagnācija vērojama klavieru laukā. Izņēmums varbūt ir vienīgi “Fender Rhodes”, kas bija mēģinājums izdarīt kaut ko citādāk. Bet arī tas bija jau pirms 50 gadiem. Apzināti nodalu klavieru un sintezatoru pasauli. Pianistam sintezators ir absolūti cits instruments. It īpaši, ja runājam par klasiskās mūzikas vai džeza pasauli. Mūzika vienmēr ir attīstījusies. Vienmēr bijušas iesaistītas tehnoloģijas. Arī flīģelis savulaik bija jauns tehnoloģijas sasniegums! Ir tikai loģiski, ka šī attīstība turpinās. Vēl man ļoti patīk jauno tehnoloģiju demokrātiskums. Tas var būt krietni lētāks veids, kā nonākt mūzikas pasaulē, nekā tradicionālais.

Jā, absolūti! Tehnoloģijas var radīt problēmas. Tu pat nevari iedomāties kādas! Esmu uzstājies visdažādākajās situācijās un vietās. Gandrīz nekad gan neesmu sanervozējies, jo tā ir mana dzīve un mans darbs, bet pirmā reize gan bija citādāka. Turklāt biju izdomājis vismuļķīgāko ideju – uzstāties ar jauno projektu savā dzimtajā pilsētā! Taču tā bija lieliska iespēja. Tas notika festivāla ietvaros, un organizētāji ļāva man mēģināt koncertzālē veselu nedēļu, lai varu pienācīgi sagatavoties. Taču, kad koncertdienā uzkāpu uz skatuves, pie sevis domāju, ka esmu absolūti traks, darot to pirmoreiz tieši tur. Lai būtu vēl jautrāk, man uz skatuves bija asistents, kas palīdzēja pārslēgt programmas starp dziesmām. Tātad, vajadzēja tikt vaļā no iepriekšējā skaņdarba iestatījumiem un sagatavot nākamā… Vairs man tas nav jādara.

Es noteikti esmu par drāmu! Sākumā šķita ļoti vilinoši spēlēt tieši meditatīvu mūziku, jo tas man deva laiku tikt galā ar tehnoloģiju, taču, jo vairāk es spēlēju, jo vairāk viss sāka notikt grūvīgi un pulsējoši. Tagad to jau droši var nosaukt par drāmu no A līdz Z.

Rīgā noteikti piedāvāšu pamainītu savu ierasto programmu, jo koronas laikā diezgan daudz eksperimentēju, izmantojot straumēšanas iespējas internetā. Izveicu sadarbības ar cilvēkiem, kuri sēdēja savās studijās citviet. Radās vairāki jauni skaņdarbi, ko izdošu arī kā singlus. Ir doma arī par albumu, jo redzu šo kā vēl vienu savu jauno projektu, virzienu, kurā darboties. Visticamāk, Rīgā piedāvāšu divus pirmatskaņojumus. Protams, programmā būs arī skaņdarbi no mana jaunākā albuma, noteikti nospēlēšu savu versiju grupas Radiohead dziesmai “Everything In Its Right Place”, kas manā projektā ir ļoti nozīmīga dziesma.