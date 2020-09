Baumanis izceļ atšķirības elektriskā superauto pilotēšanā

19. un 20. septembrī Jānis Baumanis kļūs par pirmo latvieti, kurš "Neste World RX of Rīga" laikā piedalīsies elektromašīnu sacensībās "Projekt E".

"Pagājušajā otrdienā, kamēr atrados darbā Tukumā, saņēmu zvanu un uzreiz piekritu piedāvājumam. Nevēlējos atteikties no iespējas kļūt par pirmo latvieti elektrisko automašīnu čempionātā mājas posmā," saka Baumanis. "Tas ir kas nebijis, tādēļ ar prieku piekritu piedāvājumam."

"Neste World RX of Rīga" Baumanis piedalīsies ar "Ford Fiesta ERX" elektromašīnu, pie kuras stūres latviešu sportists šogad vēl nav sēdies, taču pēdējās četras sezonas pasaules čempionātā aizvadītas tieši ar "Ford Fiesta".

"Mašīnai ir tāda pati piekare kā benzīna dzinēja spēkratam, ar kuru braucu pirms tam, taču tās svars ir lielāks un gravitācijas centrs - atšķirīgs. Lai gan mašīna ir ļoti līdzīga, no braukšanas viedokļa tā ir pavisam citāda," norāda sportists.

"Vissarežģītāk būs pierast, ka nav jāslēdz ātrumi, jo auto nav sajūga. Līdz ar to nevarēs izmantot pārnesumkārbu, lai palīdzētu bremzēšanā. To varēs veikt tikai ar pedāli, līdz ar to tā tik labi nesamazina ātrumu un ir nedaudz smagāka pagriezienos," atšķirības uzskaita Baumanis. "Paātrinājums gan ir ļoti līdzīgs benzīna mašīnām. "Supercar" mašīnās ik pa laikam nākas izmantot rokas bremzi, taču šeit tādas opcijas nebūs."