Daudziņš par bailēm no tumsas, dīvainiem sapņiem un šaušalīgākajiem murgiem

FOTO: Ekrānšāviņš no video

Jaunā Rīgas teātra aktieris Vilis Daudziņš aizrautīgi stāsta par mūsu sapņiem un arī - šaušalīgākajiem murgiem. Par to, kāpēc mēs baidāmies no tumsas un kāpēc murgā tik bieži jūtamies sasaistīti un nespējam no ļaundara aizbēgt.