Iecere aizliegt Georga lenšu izmantošanu publiskos pasākumos gūst atbalstu pirmajā lasījumā

Parlamentārietes Regīnas Ločmeles-Luņovas (S) ieskatā strīds, kas šodien izvērsies debašu laikā, liecinot tikai par to, ka deputātiem nav izpratnes par vēsturi.

Viņasprāt, diskusija liecina par stāstu "par krāsām", kurā ir vēlme cīnīties ar noteiktu krāsu salikumu. Viņa pastāstīja, ka Svētā Jura krusta lente atšķiras no Gvardes lentes ar to, ka krāsa bija nevis oranža, bet dzeltenīga. Tāpēc valsts policijas bažas par to, vai viņiem izdosies atšķirt lentes, ir pamatotas, akcentēja politiķe.