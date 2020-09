Benksijs zaudē autortiesību cīņā par "Puķu metēju"

ES intelektuālā īpašuma biroja atcelšanas nodaļa šonedēļ savā spriedumā paziņoja, ka Benksija prečuzīme viņa darbam "Flower Thrower" ("Puķu metējs") bijusi pieteikta negodprātīgi, un pasludināja to par "pilnīgi spēkā neesošu".

Šo darbu, kas pazīstams arī ar nosaukumu "Love is in The Air" ("Mīlestība ir gaisā"), Benksijs radīja 2005. gadā Jeruzalemē. Tajā attēlots gados jauns protestētājs ar pusaizsegtu seju un cepuri galvā, metot puķu pušķi.