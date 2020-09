Bijusī modele apsūdz Trampu seksuālā uzbrukumā

"Viņš vienkārši iebāza mēli man mutē. Es centos viņu nogrūst nost. Tad viņa tvēriens kļuva ciešāks, viņš ar rokām grābstījās gar manu dibenu, manām krūtīm, manu muguru, visur," stāsta Dorisa. "Viņš mani cieši turēja, un es nevarēju tikt laukā no viņa tvēriena."

"Es nezinu, kā nosaukt to, ka kāds savu mēli iebāž citam cilvēkam teju līdz rīklei. Taču es to izstūmu laukā ar saviem zobiem. Es to stūmu laukā. Iespējams, ka es savainoju viņa mēli," sacīja Dorisa. Viņa norādīja, ka incidents viņai esot licis justies "pretīgi" un "aizskartai".