Suns skolā norāda uz astoņiem audzēkņiem, kuri, iespējams, lietojuši narkotikas

Vakar suņi norādīja uz astoņiem audzēkņiem, kuri, iespējams, ir lietojuši narkotiskās vielas. Lai pārbaudītu šo faktu, visi jaunieši tika nogādāti medicīnas iestādē ekspertīzes veikšanai, tostarp pie vienas no jaunietēm tika atrastas un izņemtas cigaretes bez Latvijas Republikas akcīzes markām. Jaunieši, uz kuriem norādīja suns, ir vecumā no 12 līdz 18 gadiem, to starpā trīs meitenes. Šobrīd Valsts policijā par notikušo ir sākti procesi administratīvā pārkāpuma lietās, līdz tiks saņemti ekspertīžu rezultāti un varēs lemt par materiāla tālāku virzību.