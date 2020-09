Levits: Arī mazākām valstīm ir jāpaceļ sava balss, lai līdzdarbotos pasaules problēmu risināšanā

Prezidents uzsvēra, ka ar izstādi, kas vēsta par trimdas organizāciju "Baltic Appeal to the United Nations" (BATUN) jeb "Baltiešu aicinājums Apvienotajām Nācijām", iesākas Latvijas 30.gads ANO saimē. Valsts pirmā amatpersona norādīja, ka ANO 75.gadskārtā multilaterālisms ir svarīgāks nekā jebkad iepriekš.

"Mūsu valsts bija okupēta un izdzēsta no pasaules kartes. Tai pašā laikā pēdējās bēgļu laivas no Kurzemes krastiem devās uz Gotlandi," norādīja Levits, uzsverot, ka kara laika bēgļi tika izkaisīti pa visu pasauli, bet daļa nonāca arī ANO galvenās mītnes pilsētā Ņujorkā, kur 1966.gadā tika nodibināta baltiešu sadarbības organizācija BATUN.

Pēc prezidenta paustā, organizācijas mērķis bija veicināt to, ka Baltijas tautu liktenis netiktu aizmirsts globālā līmenī ANO, un aicinājums arī nepieļaut rupju starptautisko tiesību principu pārkāpumu. Valsts pirmā amatpersona uzrunā pievērsās arī 1991.gada augusta notikumiem, kad sabruka Padomju savienība, bet jau nepilnu mēnesi pēc tam ANO Drošības padome lēma par Baltijas valstu uzņemšanu ANO.

"Šis ir interesants stāsts par to, kā viens Latvijas diplomāts ir beidzis savu darbu jau kā atjaunotās Latvijas valsts pārstāvis un 50 okupācijas gadus savā amatā bija pārstāvējis Latvijas valsti. Viņš bija arī pirmais Latvijas pārstāvis Apvienotajās Nācijās tūlīt pēc uzņemšanas ANO," pavēstīja Levits.

1991.gada sēdē bija arī Dinberga kolēģis no Igaunijas, proti, Ernsts Jāksons un no Lietuvas - Stasis Lozoraitis, kuri arī savu valsti pārstāvēja no laika pirms II Pasaules kara, "50 okupācijas gadus pārvarot un tādā veidā nododot stafelti tālāk". Prezidenta ieskatā, vēstures loks bija noslēdzies.