Iedzīvotājiem liela interese par mazdārziņu ierīkošanu bijušās Rīgas Sporta pils teritorijā

Pretendēt uz mazdārziņu var jebkurš iedzīvotājs, taču priekšroka būs tuvākajā apkaimē dzīvojošajiem un tiem, kuri piedalīsies teritorijas sakopšanas talkās. Lai arī oficiālā pieteikšanās sāksies janvārī, atsaucība jau tagad esot liela. Teritorijas sakopšanai drīzumā paredzēts rīkot talkas, līdz ar to ikvienam talciniekam dārziņš pirmajā gadā tiks piešķirts bez maksas. Dārziņa īrēšana atkarībā no kastu skaita sezonā maksās 15 līdz 40 eiro.

Teritorija būs publiski pieejama un tajā atradīsies arī atpūtas zona, līdz ar to cilvēki varēs to apmeklēt, arī neīrējot dārziņu. Lai izvairītos no nelūgtiem viesiem, naktī teritorija būs slēgta.