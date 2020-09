Uz Valmieras šosejas aiz Strenčiem sākas ceļa remontdarbi

Uzsākti būvdarbi uz Valmieras šosejas astoņu kilometru garā posmā no Strenčiem Valkas virzienā, patlaban tur ir viens pagaidu luksofors un braukšanas ātruma ierobežojumi. Turpinās darbi uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no pagrieziena uz Raunu līdz krustojumam ar Smiltenes–Gulbenes ceļu ir septiņi pagaidu luksoforu posmi un būs jārēķinās ar vismaz stundu, lai tos izbrauktu.

Šonedēļ tiks uzsākti darbi uz vairākiem reģionālajiem autoceļiem: uz autoceļa Ērgļi – Jaunpiebalga – Saliņkrogs (P33) posmā no Ērgļiem līdz Inešiem, uz autoceļa Jaunkalsnava – Lubāna (P82) posmā starp autoceļiem Krāslava–Preiļi–Madona (P62) un Saikava–Trakši–Prauliena (V874) un uz autoceļa P82 remontdarbi noris arī posmā no krustojum ar Saikava–Visagala stacija (V892) līdz krustojumam ar Madona – Varakļāni (P84) ceļu.

- posmā no Raunas līdz Launkalnei līdz četriem luksoforu posmiem, ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h un vairāk par pusstundu ceļā;

- posmā no Launkalnes līdz Smiltenes–Gulbenes krustojumam līdz trim luksoforu posmiem, ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h un vairāk par pusstundu ceļā.

- posmā no Salaspils līdz Ikšķilei noteikts ātruma ierobežojums 70 km/h un pārmaiņus tiek slēgta viena no divām joslām uz katras no brauktuvēm;