Top sistēma, kas likumsargiem ļaus labāk kontrolēt pašizolācijas ievērošanu

TVNET jau ziņoja, ka no 16.jūlijā visiem starptautisko pārvadājumu pasažieriem pirms ieceļošanas Latvijā jāiesniedz pārvadātājam aizpildīta papīra anketa, norādot apmeklētās valstis, kontaktinformāciju un izvēlēto adresi, kur paredzēts aizvadīt pašizolācijas laiku, kā arī apliecinot, ka ievēros valstī noteiktos epidemioloģiskās drošība pasākumus.

Ņemot vērā trūkumus papīra anketas aizpildīšanai un policijas problēmas izkontrolēt to, vai no Igaunijas un tagad arī no Lietuvas iebraucošās personas ievēro pašizolāciju, IeM šajā laikā ir aktīvi strādājusi pie atbilstošiem praktiskiem un juridiskiem risinājumiem situācijas mainīšanai, noskaidroja aģentūra LETA.