Pamesta likteņa varā: Koko Šaneles mīlas ligzdiņa

Skotijas kotedža oficiāli piederējusi pašam hercogam, bet tās interjera dizaina galvenā noteicēja esot bijusi pati Šanele. Modes dīva savulaik esot minējusi, ka, ierodoties Skotijas villā, viņu pārsteidzis ēkas bezgaumīgais interjers, tādēļ pati ķērusies pie darba un to pārveidojusi pēc saviem ieskatiem. Šanele telpās esot izlīmējusi franču stila tapetes, izrotājusi ar dārgiem audumiem un īpaši pasūtītām mēbelēm. Vienu no telpām dizainere pat izlīmēja ar rokām darinātām ziedu raksta tapetēm, kuras tika pasūtītas ekskluzīvi no Francijas. Lai gan Skotijas villa ir atradusies visai izolētā teritorijā, te regulāri viesojušās prominentas personības, piemēram, 1928. gadā te no kādas slimības ārstējies pats Vinstons Čērčils.