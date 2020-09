Sabiedrībā pazīstami cilvēki vērtē jauno pašmāju krimināldrāmu "Maiņa"

Savukārt aktrise Anta Aizupe pēc filmas noskatīšanās vaļsirdīgi atzīst: “Mani ļoti aizrāva galvenā varoņa Edgara Ozoliņa aktierdarbs, un, ja ir labs aktierdarbs, tas vienmēr iet roku rokā ar labu režisora un scenārista darbu. Es jutu līdzi galvenajam varonim jau no pirmajām minūtēm, spēju identificēties ar to, kaut neko nezinu par taksistu ikdienu un mana profesija nav ne tuvu tai līdzīga, analizēju to, ko viņš dara, – “nē, neej tur, nedari to, āāā, kāpēc tagad tā”. Ļoti patika operatora darbs. Skatoties filmu, šķiet – vai tiešām tādas lietas notiek mūsdienās? Jā, notiek. Noteikti kādu laiku citādi skatīšos uz taksistiem, kā arī novērtēju viņu darbu. Novērtēju arī savu darbu un savu dzīvi – ja man iepriekš likās, ka šajā nedēļā bija daudz sliktu brīžu, tad pēc filmas noskatīšanās tas viss liekas sīkums.”