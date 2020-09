Baltkrievi nikni par "piekasīgu" kontroli uz robežas - jādeklarē pat autiņbiksītes

Uz robežas esošie Baltkrievijas pilsoņi norāda, ka šāda situācija ir pirmo reizi un iepriekš nekad tik stingras kontroles nav bijušas. Baltkrievijas muita ir būtiski pastiprinājusi robežkontroli ne tikai attiecībā uz kravas pārvadātājiem. Privātpersonām, kas iebrauc Baltkrievijā no Lietuvas, ir jāaizpilda detalizēta deklarācija, uzskaitot visas preces, kas iegādātas Lietuvas teritorijā.

norāda kāds autovadītājs, kas Baltkrievijā iebraucis no Lietuvas.

“Tut.by” norāda, ka pastiprinātā robežkontrole sākusies jau piektdien, un arī Lietuvas puse atbildējusi ar to pašu. Tas noticis tādēļ, ka ceturtdien, 17. septembrī, Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko paziņoja par robežu slēgšanu ar Lietuvu un Poliju.

Dienu vēlāk Baltkrievijas muitas amatpersonas paziņoja par pastiprinātu robežkontroli, galvenokārt koncentrējoties tieši uz privātpersonām. Respektīvi – tiek daudz rūpīgāk kontrolēts, ko Baltkrievijas iedzīvotāji ieved no Polijas un Lietuvas.

“Tut.by” vēsta par to, ka baltkrievi sūdzas par to, ka muitas darbinieki pārmērīgi kontrolē iedzīvotāju privātās lietas. Tā, piemēram, traktorists Oļegs, kas iebrauca Baltkrievijā no Lietuvas, rindā uz robežas bija spiests pavadīt vairākas stundas.