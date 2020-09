Kad tevi iemarinē uz simts gadiem

Filmā "Amerikāņu sālījums" (An American Pickle), kas pieejama "LMT Viedtelevīzijā", galveno lomu, precīzāk divas galvenās lomas spēlē 38 gadus vecais ebreju izcelsmes amerikāņu aktieris Sets Rogens (Seth Rogen). Viņš atveido gan kādu ebreju grāvju racēju Heršelu Grīnbaumu no Polijas, kurš labākas dzīves meklējumos dodas uz sapņu zemi Ameriku, gan mūsdienu IT jomas speciālistu Benu - Heršela mazmazmazdēlu.