VIŅA jeb Zelma Jēgere pārsteidz ar jaunu skanējumu

"Spēcīgi un nedaudz tumšāki soļi pretim pavisam jaunam skanējumam," teikts mūziķes preses paziņojumā. "Dziesmas teksts ir angļu valodā, un skanējums nelīdzinās nekam, ko iepriekš būsiet dzirdējuši no mūziķes soloprojekta ietvaros izlaistajiem skaņdarbiem."

"Kad rakstu savas dziesmas, nekad nedomāju par to kādā žanrā tās ietilps vai to, kādu skanējumu no manis kāds gaida. Katra dziesma top, vadoties tikai un vienīgi pēc iekšējās sajūtas un intuīcijas. Lai gan līdz šim esmu plašāk zināma kā hiphopa mūzikas pārstāve, domāju, ka jaunajā albumā ietvertie skaņdarbi noteikti tiks ielikti kādā citā kastītē," tā par jauno dziesmu pati Zelma.