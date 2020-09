Mūsdienās ģimenēs nereti vairs nevar runāt par vienu apgādnieku, kurš rūpējas par ģimenes budžetu. Ir labi nebūt atkarīgiem no viena ģimenes locekļa ienākumiem, taču vienlaikus tas bieži vien arī nozīmē, ka ikviena pienesums ir no svara. Tādēļ ir svarīgi nodrošināties, lai gadījumā, ja kāds no pelnītājiem uz laiku vai pilnībā zaudētu iespēju strādāt, ģimene nenonāktu finansiāli sarežģītā situācijā.