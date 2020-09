Rallijkrosa PČ posmu organizētājs Strokšs norāda, ka viņam pietrūcis skatītāju

"Sajūtas ir divējādas... No vienas puses ir divi uzvarētāji un bija divas globālas tiešraides, kas veidoja diezgan apjomīgu reklāmu Biķernieku trasei, Rīgai un visai Latvijai, bet no otras puses, sajūtu līmenī pietrūka fani - skaļums, viņu iesaiste," aizvadītajās sacensībās atskatās Strokšs. "Protams, priecājamies, ka tribīnēs varējām pulcēt kaut kādu skaitu cilvēku."

Rīgā notikušie posmi jau iepriekš no rallijkrosa amatpersonām izpelnījušies augstāko novērtējumu, saņemot trīs vislabāk noorganizētā etapa balvas. Vai to izdosies iegūt arī šogad, vēl ir atklāts jautājums, taču aizvadītās nedēļas notikumi Biķernieku trasē vislabāko iespaidu atstājuši arī šogad.

"Visi bija noilgojušies pēc skatītājiem, jo iepriekšējie četri posmi notika bez to līdzdalības. Viņi [galvenās amatpersona] bija patīkami pārsteigti, cik labi visu izdevies noorganizēt, ņemot vērā Covid-19 situāciju," par pirmajām atsauksmēm no pasaules čempionāta rīkotājkompānijas IMG un Starptautiskās Automobiļu federācijas (FIA) stāsta Strokšs. "Jau dodoties mājup, amatpersonas teica, ka ir izbrīnītas par to, ka katru gadu atbraucot, kaut ko ir izdevies paveikt vēl labāk. Visi cer atgriezties!"