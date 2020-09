Autotransporta direkcija: Ir jārod mehānisms autoostu pakalpojumu cenu ietekmēšanai

Tāpat Plone norādīja, ka jau pirms vairākiem gadiem Autotransporta direkcija izstrādāja savu redzējumu par to, kā šo situāciju risināt, tomēr realizēta tika tikai daļa no tā - autoostas tika iedalītas kategorijās un tika noteikti minimālais pakalpojumu grozs. Direkcijas pārstāve uzsvēra, ka netika realizēta iespēja Autotransporta direkcijai detalizēti vērtēt izmaksu pamatotību, jo šim jautājumam bija daudz iebildumu no autoostām, to pārstāvošām organizācijām, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas, Latvijas Pašvaldību savienības u.c.