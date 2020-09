Valkā atvērts Covid-19 analīžu nodošanas punkts

Covid-19 analīzes bez maksas var nodot ikviens iedzīvotājs, iepriekš piesakoties, zvanot uz 8303 darba dienās laikā no plkst.8 līdz 20, sestdienās un svētku dienās no plkst.9 līdz 15, svētdienās no plkst.9 līdz 12, vai rakstot uz e-pastu "analizes@laboratorija.lv".