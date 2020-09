Vinilplatē pārizdota Raimonda Paula pirmā dziesmu programma

Paula pirmās dziesmas savulaik radīja īstu vētru - latviešu estrādes mūzikā nekas līdzīgs vēl nebija pieredzēts. No vienas puses, tās bija tās pašas, plašam auditorijas lokam viegli uztveramās dziesmiņas, no otras - jauna kvalitāte it visā. Melodiskums, atklāti romantiskie un patiesie Alfreda Krūkļa dziesmu teksti, minimālistiskais izpildītāju sastāvs, aranžējumi un ieraksta kvalitāte. Šajā ierakstā ir viss, lai no ierastās vieglās fona mūzikas kļūtu par tādu, kas savu klausītāju uzrunā personiskāk un tuvāk. Šīs dziesmas šodien uzskatāmas par klasiskām vērtībām un iekļautas Latvijas kultūras kanonā.