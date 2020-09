Iekāpt pareizajā taksī

Cilvēkam no malas saprast Mareka un taksometru pasauli varētu būt gana sarežģīti, jo režisors un scenāristi, kur režisors ir viens no scenārija līdzautoriem, neko nemetas paskaidrot.

Lai arī filmas sižets pilnībā apstiprina paša režisora izteikumus, ka svarīgāk ir tiekties uz māksliniecisko izpildījumu nekā kļūt par sižeta vergu, un sižets tiešām vietām ir šķietami pārāk mīklains un neizskaidrots, filma, raugoties no mākslinieciskā viedokļa, tik tiešām ir pat ļoti baudāma. Tumšie krēslas kadri un pelēkie toņi liek vēlēties dziļāk ierausties krēslā un apsegties ar kādu siltu pledu, kamēr sekojam līdzi Mareka gaitām. Savukārt Rīgas skati, kas paveras caur braucošās automašīnas logiem, ir ne tikai estētiski baudāmi, bet, domājams, daudziem rīdziniekiem un, iespējams, ne tikai, raisīs vismaz bezapziņas līmenī dažādas atmiņas un nostalģiskas sajūtas no pašu piedzīvojumiem, pārdzīvojumiem.

Pieminēšanas vērts ir arī galvenās lomas atveidotājs, Liepājas teātra aktieris Edgars Ozoliņš, kuram izdevies pārliecināt filmas režisoru Reini Kalviņu par savu atbilstību lomai visai ātri. Edgars Ozoliņš ne vien vizuāli ļoti precīzi ierakstās Mareka tēlā, bet spēj mani pārliecināt arī ar savu aktiermeistarību. Un uzdevums arī nav no vienkāršākajiem – daudz darbības notiek pie stūres, kas reizē varēja gan traucēt, gan tomēr nostrādāt kā atslēgas elements aktierim, ļaujot reāllaikā un vietā būt konkrētā situācijā, izvairoties no muļķīgām lomu spēlēm un simulācijām. Tiesa, Edgaram šī nav pirmā kino loma un kino lauciņš nav svešs. Arī attiecībā uz pārējo lomu atveidotājiem gribētu domāt, ka Reinis Kalviņš, izvairīdamies no atpazīstamu aktieru piemeklēšanas katrai lomai, ir tomēr savā ziņā uzvarētājs, un šis solis ir vēl viens no faktoriem, kas ļāvis būt soli priekšā jauna satura veidošanā, salīdzinot Reini ar jau norūdītajiem latviešu režisoriem.