Epidemioloģe komentē Covid-19 izplatību Daugavpilī

Vološčuka stāstīja, ka liela daļa saslimšanas gadījumu saistīta tieši ar atbraucējiem no ārzemēm, un visbiežāk sasirgšana ar Covid-19 konstatēta tiem, kas bijuši Ukrainā, Krievijā un Lielbritānijā. Ir arī cilvēki, kas kontaktējušies ar saslimušajiem, taču daļai infekcijas avots tā arī nav atklāts.

No mājām mācās vēl divas pirmās klases, jo viena no viņu skolotājām atzīta par kontaktpersonu, stāstīja direktors. Līdz ar to visi skolas pirmklasnieki pašlaik mācās attālināti.