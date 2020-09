Minirallijam “Karosta 2020” pieteikušās 130 ekipāžas

Starts tiks dots plkst.12.00. Sacensību dalībniekiem būs jāveic seši asfalta ātrumposmi – četri no tiem Karostas industriālā parka teritorijā un divi Rudes ciema ielās un kartinga trasē. Pēc servisa zonas tiem sekos divi noslēdzošie meistarības pārbaudījumi pa grants ceļiem Grobiņas un Pāvilostas novadā.

Liepājā no plkst.11 līdz 18 satiksmes ierobežojumi gaidāmi Karostas manēžas apkārtnē – Zemgales, Burtnieku, Manēžas, Beverīnas, Līgas, Trimpus, Turaidas, Virssardzes un Imantas ielās.

Nīcas novadā no plkst. 12:00 līdz 15:40 satiksmei tiks slēgts autoceļa V1222 posms (šoseja Rudes ciema robežās), apbraukšanu organizējot pa vietējas nozīmes ceļu caur Laurciemu. Grobiņas un Pāvilostas novadā no plkst. 16:00 līdz 19:40 tiks slēgts autoceļš V1192 posmā no Tāšu ezera līdz Bebes ciemam (apbraukšana pa Grobiņas-Ventspils šoseju).