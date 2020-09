Saslimstība ar Covid-19 Latvijā ir teju 15 reizes zemāka nekā ES un EEZ valstīs vidēji

Pēc epidemiologa paustā, Latvijā šis rādītājs ir sasniedzis aptuveni piecus gadījumus uz 100 000 iedzīvotājiem, kas joprojām ir zemākais rādītājs visā Eiropā, to valstu vidū, kur ir reģistrēti Covid-19 pacienti. Mērot gadījumu skaitu uz 100 000 iedzīvotājiem divu nedēļu griezumā, ir iespējams objektīvi salīdzināt dažādu valstu epidemioloģiskās situācijas sakarā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu.

Optimistiskas tendences novērojamas arī relatīvajā pozitīvo testu skaitā jeb pozitīvo gadījumu īpatsvarā no kopējā izmeklējumu skaita. Šajā ziņā Latvijā aizvadītajā nedēļā no 0,3% līdz 0,4% izmeklējumu tika atklāta inficēšanās ar Covid-19.

Divās aizvadītajās nedēļas kopumā tika atklāti 97 gadījumi, no kuriem 35 inficējušies, apmeklējot ārvalsti. Šo valstu vidū visvairāk inficēšanās gadījumi bijuši saistīti ar Krieviju, ar kuru saistīti kopumā 15 gadījumi, kā arī Ukrainu, no kuras ieradušies seši inficētie. No viena līdz trim gadījumiem arī saistīti ar tādām valstīm kā Lielbritāniju, ASV un Franciju.