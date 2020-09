Tuvojas rudens depresijas uzplaiksnījumi. Kas tev palīdzēs tos novērst vislabāk?

“Cilvēkiem, kuriem ir nosliece uz depresiju, praksē var būt grūtāk sevi piespiest izkļūt no mazkustīgā dzīves ritma, jo viņiem pasīvā pozīcija būs savā veidā pazīstama un izdevīga (ne labā nozīmē), un izkļūšana no šī loka nereti ir sarežģīts process. Taču fiziskās aktivitātes, it sevišķi, grupu nodarbības, ir labs veids, kā vismaz sākuma posmā saņemt motivāciju un atbalstu no apkārtējiem. Fizisko aktivitāšu rezultātā tiks lielākā un jaudīgākā apjomā iekustināta nervu sistēma, imūnsistēma un endokrīnā sistēma, kas pirms tam visticamāk ir darbojusies pieklusinātā režīmā, tādējādi, uzlabojot kopējo labsajūtu,” iesaka psihoterapeits Artūrs Miksons.