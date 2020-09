"Zudušās saiknes" - par depresiju un tās patiesajiem iemesliem

Apgāds "Zvaigzne ABC" laidis klajā Džoana Hari (Johann Hari) grāmatu "Zudušās saiknes" ("Lost Connections: Uncovering the Real Causes of Depression – and the Unexpected Solutions"), par kuru cildinoši izteikušies Eltons Džons, Hilarija Klintone un Mets Heigs.