Šogad ar atklātām nelegālām akcīzes precēm novērsts kaitējums valsts budžetam par 12 miljoniem eiro

Šmite-Roķe sacīja, ka pēdējos gados Latvijai bijuši vērā ņemami panākumi cīņā ar nelegālajām akcīzes precēm. Piemēram, saskaņā ar "KPMG" veikto pētījumu nelegālo cigarešu tirgus 2019.gadā samazinājies no 19,5% līdz 14,1% un tas ir straujākais samazinājums Eiropā. 2015.gadā nelegālā cigarešu tirgus apjoms bija 30,3%.

Arī nelegālās degvielas tirgus īpatsvars ir samazinājies no 9,1% 2014.gadā līdz 5,3% 2018.gadā, tomēr joprojām tas rada 30,11 miljonu eiro nodokļu zaudējumus valstij. Šmite-Roķe stāstīja, ka nelegālas izcelsmes benzīns veido 1% no tirgus, bet dīzeļdegviela - 6% no tirgus.