Pirmizrādi piedzīvos filma par pirmo režisori sievieti Alisi Giju-Blašē

Kino sestdienas pirmā daļa būs saistīta ar biennāles un Latvijas Fotogrāfijas muzeja projektu "(Ne)redzamās autores", kas veltīts fotogrāfijas vēsturē 20.gs. pirmās puses maz zināmo vai līdz šim nezināmo Latvijas sieviešu fotogrāfu darba mantojumam. Šī projekta tematiskajā ietvarā arī pirmo reizi Latvijā tiks rādīta Pamelas B. Grīnas dokumentālā filma "Esi dabiska: Alises Gijas-Blašē neizstāstītais stāsts" (Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché, 2019). Filma vienlaikus ir veltījums un intriģējošs detektīvstāsts, mēģinot izsekot notikumus un apstākļus, kuru rezultātā franču režisore, producente un scenāriste Alise Gija-Blašē (1873-1968) – pirmā sieviete režisore un viņas unikālais devums vairāk kā 1000 filmu radīšanā, nepelnīti palicis aizmirstībā.