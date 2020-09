Bruņots RAF busiņš, elektriskais VW ID.3 un citi iespaidīgi spēkrati jau rīt sabrauks Ķīpsalā

Ar “ID” saimes modeļiem “Volkswagen” aizsāk jaunu elektromobiļu ēru! Šīs modeļu gammas elektromobiļi atšķiras no līdzšinējiem ar to, ka jau no rasēšanas dēļa tie radīti kā tikai un vienīgi elektriskie modeļi, nevis kādā esošā automobilī iekšdedzes dzinējs aizstāts ar elektrisko. Pirmais no “VW ID” saimes elektromobiļiem ir “ID.3”, kas beidzot sasniedzis arī Latviju, un tā Baltijas mēroga pirmizrāde notiks tieši izstādē Ķīpsalā. “VW ID.3” prezentēs visgreznākajā versijā “ID.3 1st Plus”, kas ir ļoti bagātīgi aprīkota – ar “Matrix LED” priekšējiem lukturiem, balss vadības sistēmu “ID. Light” un citām modernām komforta un drošības sistēmām. Šāds elektromobilis bez atkārtotas akumulatoru uzlādes ir spējīgs nobraukt līdz 420 km garu distanci.