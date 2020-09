Nausēda: Inaugurācija nepadara Lukašenko par leģitīmu prezidentu

Tikmēr Lietuvas ārlietu ministrs Lins Linkevičs norādījis, ka tagad, pēc šīs slepenās inaugurācijas, Lukašenko par bijušo Baltkrievijas prezidentu var saukt ne tikai no politiskā, bet arī no juridiskā viedokļa.

"Mēs redzam, ka tiek mēģināts imitēt to, kas patiesībā nav, bet bēdīgākais, ka no tā cieš cilvēki, ka turpinās viņu iebiedēšana, aizturēšana un aresti," viņš norādījis.

"No situācijas nav saskatāma nekāda izeja, un arī šis notikums to neuzlabo (..), bet vienīgi apstiprina to, ko mēs ne vienreiz vien jau esam konstatējuši,” piebildis ministrs. "Acīmredzot tika mēģināts pēdējiem spēkiem fiksēt to, kam viņi tic, taču šis atklātībā nepieteiktais un šaurā lokā sarīkotais notikums parādījis situāciju visā nožēlojamībā."