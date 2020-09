Berlīnes stīgu kvartets "Artemis" uzstāsies Liepājā un Jūrmalā

Kopš 2005. gada “Artemis” stīgu kvartets ekskluzīvi sadarbojas ar ierakstu namu “Virgin”, kas šobrīd pazīstams kā “Erato”. Vairāki no kvarteta daudzajiem ieskaņojumiem saņēmuši nozīmīgus apbalvojumus, tostarp vairākkārt iegūtas “Vācu ierakstu kritiķu balvas”, “Gramophone” un “Diapason d’Or” atzinības, kā arī četras “ECHO Klassik” balvas. Visu Bēthovena kvartetu ieskaņojums 2011. gadā godināts ar prestižo Francijas balvu “Grand Prix de l'Académie Charles Cros”.

7. oktobrī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā notiks dokumentālās filmas “Artemis: The Neverending Quartet” pirmizrāde Latvijā. Nepilnu stundu garā kinolente ir pārsteidzoši atklāta, līdz aizkustinājumam tieša un aizrautīga dokumentālā filma par cilvēcību un izvēlēm; par skatuves partneriem, kas it kā nav tava ģimene, bet reizē ir kas vairāk nekā tikai kolēģi un draugi; par zaudējumiem, ko pieprasa smalkākā no muzicēšanas formām, kā arī par laimes mirkļiem, ko tā spēj sniegt. Pirms filmas būs iespēja tikties ar Vinetu Sareiku.