Fiziski mājās, bet domās - darbā jeb kā pilnībā "atslēgties" no darba savās brīvdienās

“Ja tu domā par to, ka nezini, kas notiek darbā, tu neatpūties. Tomēr atpūta ir iespējama tad, ja tu atslēdz savas domas no darba,” saka Hārdings.

“Tad, kad tu nosūti e-pastu kādam cilvēkam ārpus darba laika saistībā ar darba jautājumiem, tu nezini – atbildēs vai ne. Līdz ar to rodas sajūta, ka mēs visi esam vainīgi – gan tas, kurš nosūta šo e-pastu, gan saņēmējs, kas, iespējams, to palaiž garām. Līdz ar to sūtītāji un saņēmēji ir ierauti tādā vāvares ritenī, kad zinām – ar vienu sūtījumu mēs varam radīt nepatīkamas sajūtas gan sev, gan citiem, bet sistēma mums to liek darīt tāpat,” saka Vudvards.