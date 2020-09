Lielākā daļa no pagājušajā diennaktī atklātajiem Covid-19 gadījumiem ir Rīgā un Kuldīgas novadā

Līdz ar to Rīgā pašlaik reģistrēti 124 saslimušie ar Covid-19, Daugavpilī 30, bet Kuldīgas novadā saslimušo skaits sasniedzis desmit. Engures novadā inficēto skaits nepārsniedz piecu gadījumu robežu, tādēļ precīzs to skaits netiek atklāts.

Pa četriem saslimušajiem ir vecuma grupās no 20 līdz 29 gadiem un no 50 līdz 59 gadiem. Pa trīs saslimušajiem ir vecuma grupās no 60 līdz 69 gadiem un no 70 gadiem, kā arī ir saslimuši trīs bērni līdz deviņu gadu vecumam.