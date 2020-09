"Uzņēmēju dienas 2020": būs iespējams klausīties iedvesmas stāstus "No idejas līdz realizācijai"

"Mēs savā jomā esam unikāli, jo piedāvājam atpūtināt galvu, veldzēt slāpes un nesteidzīgi paēst ābeļdārzā, kas ir ierīkots pilsētas centrā. Esam arī zaļi domājoši - maksimāli mēģinām atteikties no plastmasas lietošanas. Rezumējot, Fresh Terase ir vieta, kur baudīt atmosfēru," norāda Nikitins.

"Nodarbojamies ar viesmīlību un naktsmītņu nodrošināšanu visiem ceļot gribētājiem, kas atbraukuši uz Latgali. Laipni uzņemam kā individuālos tūristus, tā arī lielākas grupas. Mūsu vidējais klients ir ģimene no Latvijas ar diviem bērniem un pārīši. Tāpat laipni tiek gaidīti arī mūsu ciemiņu četrkājainie draugi," saka Kiščenko.

"Toties esam pašā Latgales viducītī, kur jebkurš galamērķis ir viegli sasniedzams pa labi izbraucamiem ceļiem. Atšķirībā no citiem viesu namiem esam vairāk kā maza piemīlīga lauku viesnīciņa, kur ciemiņus gaidām visa gada garumā. Un liekas, ka cilvēkiem ļoti patīk," norāda Kiščenko.

Latvijā pirmā no pamatiem celtā akustiskā koncertzāle, viena no ievērojamākajām 2013. gada būvēm Latvijā. Un 7 gadus pēc atklāšanas tā joprojām paliek viena no labākajām koncertzālēm Baltijā ar pasaules līmeņa akustiku, lielisku pasākumu programmu un viesmīlīgu latgaliešu garu.