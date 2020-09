Kuldīgas slimnīcā un pansionātā atkal stingri aizliegts pacientu apmeklējums

Dodoties uz ambulatoro pieņemšanu pie kāda no Kuldīgas slimnīcas speciālistiem, jālieto sejas maska. Ja pašam maskas nav līdzi, to nodrošinās reģistratūrā. Izņemot gadījumus, kad pacientam ir pieraksts uz kādu no slimnīcas sadarbības partneriem, ārstu privātpraksēm, piemēram, urologa, flebologa, dermatologa, jeb jāveic radioloģijas vai laboratorijas izmeklējumi. Dodoties uz šādu pieņemšanu vai izmeklējumu, jāvienojas ar privātprakses ārstu vai radioloģijas un laboratorijas reģistratūru par to, vai pacientam pašam jānodrošina aizsargmaska, vai to iedos speciālists, peibilda Lapiņa.