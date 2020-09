Jaunais Nissan Juke – unikālais dizains atsvaidzināts un papildināts ar jaunākajām tehnoloģijām

Papildus tādām vēl nepieminētām Nissan tehnoloģijām kā, piemēram, inteliģentais autovadītāja noguruma brīdinājums un brīdinājums par satiksmi aizmugurē, jaunais JUKE, tāpat kā daudz citi Nissan automobiļu modeļi, ir aprīkots ar apkārtskata monitoru, kas ļauj uz auto skatīties it kā no augšas, un mašīnas manevrēšana stāvvietā ir īpaši viegla. Ar atsevišķu pogu iespējams pārslēgt mašīnai uzstādītās kameras un redzēt ne tikai to, kas notiek JUKE aizmugurē un priekšā, bet arī sānos. Piemēram, vai ir iespējams piebraukt vēl tuvāk ietves apmalei. Ar šo funkciju faktiski ikviens savu auto stāvvietā var novietot kā īsts profesionālis.

Labas mūzikas un akustikas cienītāji īpaši novērtēs jaunajā Nissan JUKE uzstādīto Bose® Personal Plus audio sistēmu. Analogu sistēma savulaik debitēja jaunākās paaudzes Nissan Micra, un to veido priekšējo sēdekļu galvas balstos iebūvēti Bose® skaļruņi, kuri sniedz "dzīvajam" koncertam raksturīgu skanējumu un 360° klausīšanās pieredzi.

Vēl viena interesanta un noderīga inovācija, kas ir pieejama jaunajam JUKE, ir NissanConnect Services aplikācija, ar kuras palīdzību automobili var kontrolēt no attāluma. Citiem vārdiem, caur viedtālruni, kam uzinstalēta šī lietotne, var pārbaudīt savu JUKE, piemēram, apskatīties nobraukumu, degvielas atlikumu un to, vai, piemēram, JUKE durvis ir aizslēgtas. Ar aplikācijas palīdzību no attāluma tās var arī atslēgt vai aizslēgt. Ja neatceries, kurā stāvlaukuma galā automobilis novietots, caur lietotni mašīnu var arī pasaukt, un tad auto atbildēs ar lukturu mirkšķināšanu un taures signālu. Aizdodot savu JUKE citai personai, aplikācijā vienmēr var paskatīties, kur tas atrodas, un saņemt paziņojumus telefonā, ja ar to kāds brauc ārpus automobiļa īpašnieka noteiktās zonas, pārsniedz automobiļa īpašnieka noteikto braukšanas ātrumu vai brauc ārpus noteiktā laika.