Aktīvisti atzīst sakāvi cīņā par "Marsa parka" izveidi

Rīgas domes jaunievēlētais deputāts Kaspars Spunde (JV) pauda uzskatu, ka līdzšinējā vara nav rēķinājusies ar pilsoņu gribu un klaji to ignorējusi. Viņš esot gatavs šo negatīvo praksi mainīt, jo arī par Anniņmuižas parku nākšoties cīnīties, tādēļ "Marsa parka" aizstāvībā gūtā pieredze būs nepieciešama arī turpmāk. Jautājums par to, vai "Marsa" velotreka vietā varēs izveidot parku, vai arī tur tiks celta Valsts drošības dienesta (VDD) jaunā ēka, noslēguma fāzē gan vairs nebija atkarīgs no Rīgas domes, bet gan no Saeimas un valdības, kur valdošajā koalīcijā ir arī Spundes pārstāvētā "Jaunā vienotība".