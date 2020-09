Festivāls "Skaņu mežs" izziņo māksliniekus

2. oktobra koncertvakarā būs dzirdams komponista Andra Dzenīša dibinātais elektroakustiskās mūzikas ansamblis Woodpecker Project, kura sastāvā šobrīd ietilpst arī Arvīds Kazlausks, Ritvars Garoza un Gatis Zaķis. Šajā vakarā uzstāsies arī skaņu inženiera, ievērojamās studijas Dubplates & Mastering dalībnieka un elektroniskās mūzikas komponista Rašada Bekera (Rashad Becker) duets ar saksofonistu un komponistu Andrē Vidu (André Vida). Bekera 2013. gada ieraksts „Traditional Music of Notional Species Vol. I” tika ierindots žurnāla The Wire magazine 2013. gada labāko ierakstu topa trešajā vietā. Žurnāls FACT šo albumu nodēvējis par „mežonīgu ierakstu no fascinējošas personības”. Andrē Vida savukārt ir ievērojamā komponista Entonija Brekstona (Anthony Braxton) skolnieks un viņa kompozīcijās tiek pētītas ne tikai dažādu estētiku kopīgās šķautnes, bet arī jebkura instrumenta spēlēšanas fiziskais aspekts, un jau to idejiskā līmenī parasti tiek iecerēta arī kinētisku instalāciju, horeogrāfijas, apgaismojuma vai kāda cita vizuāla aspekta klātbūtne.

9. oktobra koncertvakara centrā būs divu īpaši „Skaņu mežam” radītu darbu pasaules pirmatskaņojumi. Abu darbu autori koronavīrusa pandēmijas dēļ koncertā nebūs klātesoši, taču to darbu atskaņojums tiks nodrošināts divos atšķirīgos veidos. Pianiste un Lielās mūzikas balvas laureāte Agnese Egliņa, kas darbojas arī Trio Art-i-Shock ietvaros, sniegs pirmatskaņojumu amerikāņu komponista, trombonista, datormūzikas novatora un Makārtura „ģēniju balvas” laureāta Džordža Lūisa (George E. Lewis) kompozīcijai „Blombos Workshop”. Lūiss ir viens no afroamerikāņu komponistu un instrumentālistu savienības AACM dalībniekiem, un darbus solo klavierēm nav rakstījis kopš 1994. gada. Lūisa 2008. gadā publicētā grāmata „A Power Stronger Than Itself: The AACM and American Experimental Music” saņēma prestižo Amerikas Grāmatu balvu. 2018. gadā Džordžs Lūiss saņēma goda doktora grādu Hārvardas universitātē.