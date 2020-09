Četras daudzsološākās pasaules Saules sistēmā, kurās varētu eksistēt dzīvība

Dzīvības sastāvdaļas ir sekojošas: šķidrs ūdens, vismaz viens enerģijas avots un virkne bioloģiski derīgu elementu un molekulu. Iespējamā fosfīna molekulu klātbūtne Veneras gāzu mākoņos mums atgādina, ka vismaz kāds no dzīvības pamatnosacījumiem varētu eksistēt arī kaut kur citur Saules sistēmā. Kādas ir daudzsološākās planētas, uz kurām varētu pastāvēt dzīvība?

Marss ir Zemei līdzīgākā planēta Saules sistēmā. Marsa diena tur ir 24,5 stundas gara, tur pastāv polārās ledus cepures, kas atkarībā no sezonas izplešas vai saraujas, kā arī tur eksistē plašas virsmas struktūras, kuras reiz veidojis ūdens.

Pastāv iespēja, ka reiz uz Marsa bijuši dzīvībai labvēlīgāki apstākļi. Tagad Marsa atmosfēra ir ļoti retināta un sausa; tā gandrīz pilnībā sastāv no oglekļa dioksīda. Tas sniedz nelielu aizsardzību no Saules un kosmiskās radiācijas. Ja zem Marsa virsmas atrodas kādas ūdens rezerves, tad pastāv liela iespēja, ka tur eksistē arī dzīvība, vēstīts izdevumā "The Conversation".