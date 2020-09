Gājēju ceļš, kuru tur milzu rokas: Vjetnamas zelta tilts

Ieliektais tilts, kuru tur divas rokas, stiepjas 150 metru garumā, un no tā paveras fenomenāla kalnu ainava. Pats tilts un tā margas ir veidotas no zeltīta metāla, no kā arī izriet gājēju tilta nosaukums, vēsta arhitektūras portāls “ArchDaily”.