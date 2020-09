Vairums ceturtdien atklāto Covid-19 inficēto reģistrēti Kuldīgas novadā un Rīgā

Savukārt no 34 cilvēkiem, kuri kopš 10.septembra ir atveseļojušies no Covid-19, visvairāk - deviņi - reģistrēti Rīgā. Pieci iedzīvotāji atlabuši arī Daugavpilī un Krāslavas novadā. Savukārt neviena saslimušā vairs nav Liepājā, Babītes un Nīcas novadā.

No jaunajiem inficētajiem pa astoņiem ir vecuma grupās no 30 līdz 39 gadiem un no 40 līdz 49 gadiem. Pieci saslimušie ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem. Savukārt pa trim saslimušajiem ir vecuma grupās no 20 līdz 29 gadiem un no 60 līdz 69 gadiem. Tāpat ir saslimuši divi bērni vecumā līdz deviņiem gadiem un divi cilvēki, kuri ir vecāki par 70 gadiem.