Policija turpina izmeklēt Gerkena un Rimšēviča māju apzagšanu Langstiņos

Jau ziņots, ka 2018.gada februāra beigās policija saņēma informācija par zādzību no Rimšēviča privātmājas. Māja tika apzagta nedēļu pēc tam, kad tajā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) veica kratīšanu. Izbraucot uz notikumu vietu, tika konstatēts, ka notikusi iekļūšana mājā un no tās nozagtas mantas.

Pats Rimšēvičs īsi pēc zādzības intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "De facto" apgalvoja, ka nozagtajā seifā atradās ģimenei svarīgas lietas - foto albumi, mūzikas un video ieraksti. Viņš norādīja, ka seifs atradās mājas otrajā stāvā, "nost no acīm", kā arī to neesot varējis iznest viens vai divi cilvēki, bet māja tikusi apzagta desmit minūšu laikā. Pēc Rimšēviča teiktā, laikā, kad apzagta māja, viņš bijis ceļā no kino. Latvijas Bankas prezidents skaidroja, ka viņa mājai ir signalizācija, bet nav fiziska apsardze. Signalizācija ieslēgusies, apsardze ieradusies desmit minūšu laikā, bet zagļi jau bija aizbēguši.