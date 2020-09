Tiesa atceļ Preiļu domes lēmumu celt atkritumu apsaimniekošanas tarifu; dome sola pārsūdzēt

“Šobrīd tas, ka nebija “Preiļu saimnieks” iedevis pietiekami daudz informācijas, ir tieši viena cilvēka lēmums. Jā, varbūt jā, varbūt tiesnesim likās, ka tas ir nepietiekoši. Tāpēc šobrīd no viena cilvēka, speciālista, pieņēmuma nevar izdarīt priekšlaicīgus secinājumus,” par tiesas lemto skeptisks ir “Preiļu saimnieka” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks.

Preiļu domes rīcībā bija “Preiļu saimnieka” iesniegums, tarifu plāns un apstiprinātās poligona pakalpojuma izmaksas. Tomēr tiesas ieskatā ar šiem dokumentiem acīmredzami nepietiek, lai spriestu par izmaksās iekļauto izdevumu ekonomisko pamatotību. “Turklāt no tarifu plāna 6. pozīcijas (lietas 11. lapa) redzams, ka izmaksas par atkritumu apglabāšanu poligonā, neskatoties uz to, ka pieaug dabas resursu nodoklis, samazinās. Tarifa pieaugumu rada tieši citu izmaksu, proti, transportlīdzekļu izmaksu, darba algu izmaksu, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksu pieaugums. Minētais netieši liecina, ka dome nav pārbaudījusi un vērtējusi izmaksās iekļauto izdevumu lielumu un to ekonomisko pamatojumu. (..)” (Administratīvā rajona tiesa, Rēzeknes tiesu nams, tiesnese Solvita Pujāte)