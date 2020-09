Svētdien Sočos tika aizvadīts Formula 1 pasaules čempionāta kārtējais posms - Krievijas Lielās balvas izcīņa. Uzvaru izcīnīja soms Valteri Botass no Mercedes vienības, otrais palika Makss Verstapens no Red Bull, bet trešais finišēja pole position ieguvējs Lūiss Hamiltons no Mercedes, kurš sacensību sākumā pārkāpa noteikumus un saņēma 10 sekunžu sodu.