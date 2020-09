Teilore Svifta apsteidz Vitniju Hjūstoni

Svifta līdz ar to ir apsteigusi Vitnijas Hjūstones (Whitney Houston) panākumu - ar visiem saviem albumiem 47 nedēļas atrodoties "Billboard 200" topa 1. vietā.

Platē Svifta sadarbojusies ar vairākiem alternatīvās mūzikas māksliniekiem, tajā skaitā Džastinu Vernonu (Justin Vernon) no apvienības "Bon Iver", Āronu Desneru (Aaron Dessner) no grupas "The National" un Džeku Antonofu (Jack Antonoff).