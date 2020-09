Autobraucējiem jāzina: kur šobrīd notiek visapjomīgākie ceļu remonti

Sākas remontdarbi uz Vidzemes šosejas posmā no Jaunlaicenes krustojuma līdz Igaunijas robežai, satiksmi tur regulē luksofori. Kopumā uz Vidzemes šosejas patlaban ir 4 ceļa būvdarbu posmi.

- posmā no Raunas līdz Launkalnei līdz četriem luksoforu posmiem, ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h un vairāk par pusstundu ceļā;

- posmā no Launkalnes līdz Smiltenes–Gulbenes krustojumam līdz trim luksoforu posmiem, ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h un vairāk par pusstundu ceļā.

- posmā no Jaunlaicenes krustojuma līdz Igaunijas robežai sāk atjaunot segumu. Divos posmos satiksmi organizē ar luksoforiem vai satiksmes regulētāji. Ceļā jāpavada aptuvenu pusstunda.

- posmā no Salaspils līdz Ikšķilei noteikts ātruma ierobežojums 70 km/h un pārmaiņus tiek slēgta viena no divām joslām uz katras no brauktuvēm;