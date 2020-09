Pēteris Upelnieks laiž klajā dziesmu, kurā atzīstas vislielākajā atkarībā

"Katram no mums ir kāda lielāka vai mazāka atkarība - kādam tā ir iešana uz sporta zāli, kādam Facebook vai TV skatīšanās, kādam alkohola vai narkotiku lietošana - šīs atkarības ir ļoti dažādas. Mana lielākā atkarība ir dievs. Par viņu es domāju katru dienu. Šī atkarība man sniedz prieku, piepildījumu un jēgu dzīvot," tā Pēteris Upelnieks.

"Šie būs mani pirmie albumi, kuri arī pilnībā savās kvalitātes atspoguļos to, kā mana dzīve ir mainījusies, kopš es esmu ar dievu. Nevaru sagaidīt, kad jūs varēsiet dzirdēt manu balsi jaunajos ierakstos un to, kā dievs spēj atraisīt un darīt brīvu," optimistiski noskaņots ir bijušais grupa "PeR" dalībnieks.