"Upuris 2117" – klāt jaunais Jusi Adlera-Olsena romāns

Jusi Adlers-Olsens ir šobrīd slavenākais dāņu kriminālromānu autors, kura grāmatas tulkotas un izdotas daudzās pasaules valstīs, to kopējais metiens pārsniedz 24 miljonus eksemplāru. Romāni bijuši visvairāk pārdoto grāmatu sarakstu augšgalā Eiropas valstīs, kā arī kļuvuši par “The New York Times” bestselleriem. Adlers-Olsens saņēmis arī vairākas literārās balvas un prēmijas, to skaitā prestižās “Barry Award” un “Glass Key Award”.